Bundesinnenminister Seehofer will die Kontrollen im deutsch-polnischen Grenzgebiet verstärken.

Acht Hundertschaften der Polizei habe er dorthin bereits zur Unterstützung der Bundespolizei entsendet, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Falls notwendig, sei er bereit, dort noch weiter zu verstärken. Man werde auch die grüne Grenze zu Polen engmaschig kontrollieren. Weiter erklärte Seehofer, er ziehe auch reguläre Kontrollen wie an der Grenze zu Österreich in Betracht, sollte sich die Situation nicht entspannen. Solch ein Schritt müsse aber in Abstimmung mit Polen und dem Land Brandenburg erfolgen.



Derweil gab es in Polen in der Grenzregion zu Belarus eine Demonstration für eine humane Behandlung von Migranten und insbesondere deren Kindern. Zu dem Protest aufgerufen hatte eine Gruppe von polnischen Müttern. Unterstützt wurden sie von den früheren First Ladys Jolanta Kwasniewska, Anna Komorowska und Danuta Walesa.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.