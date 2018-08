Der CSU-Politiker Beckstein plädiert dafür, Kirchenasyl in Deutschland wieder restriktiver zu handhaben.

Beckstein sagte im Deutschlandunk, aus rechtsstaatlicher Sicht sei Kirchenasyl schwer zu ertragen, da nun mal Kirchen nicht die Wächter des Rechtsstaats seien. Da aber diejenigen Verantwortlichen, die Kirchenasyl gewähren, natürlich für Werte eintreten würden, für die auch der Staat stehe, habe Beckstein vor allem in seiner Zeit als bayerischer Innenminister Kirchenasyl stets respektiert. Der CSU-Politiker nannte in diesem Zusammenhang Solidarität, Menschlichkeit und Menschenwürde. In jüngster Zeit hätten die Fälle von Kirchenasyl wieder zugenommen, sagte Beckstein. Um dem entgegenzuwirken, sollte der Staat für dringend zu entscheidende Asylfälle verstärkt Härtefallkommissionen einsetzen, so dass Kirchenasyl nicht mehr in Anspruch genommen werden müsse.



