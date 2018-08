Die Bundesregierung stellt sich darauf ein, dass viele der nach Spanien kommenden Migranten nach Deutschland weiterziehen werden.

Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Teichmann, sagte der "Bild am Sonntag", man befürchte, dass sich viele Migranten von Spanien auf den Weg nach Frankreich, in die Beneluxländer und nach Deutschland machen könnten. Sollte dies der Fall sein, werde man Schleierfahndung und Kontrollen verstärken.



In Spanien kommen inzwischen mehr Bootsflüchtlinge an als in Italien. In diesem Jahr waren es 24.000, das entspricht der gesamten Zahl von 2017. Insgesamt liegt die Zahl der Neuankömmlinge in der EU deutlich unter den Spitzenwerten von 2015.