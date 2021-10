Die chilenische Polizei und Interpol haben einen internationalen Menschenschmuggler-Ring zerschlagen.

Der Ring stehe im Verdacht, schätzungsweise 1.000 haitianische Migranten von Chile aus in Richtung Mexiko oder Vereinigte Staaten geschmuggelt zu haben, hieß es in einer Mitteilung von Interpol.



Die Ermittlungen begannen demnach im Januar 2020. Damals wurde der chilenischen Polizei eine ungewöhnlich hohe Zahl von Kindern haitianischer Migranten gemeldet, die die Grenze nach Peru überquerten.



Viele der nach dem Erdbeben im Jahr 2010 nach Chile eingewanderten Haitianer zieht es Richtung USA. Gründe sind unter anderen der wirtschaftliche Abschwung in Chile in Folge der Corona-Pandemie und ein Gefühl der Diskriminierung.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.