Der frühere Innenminister de Maizière hat die Aussage seines Nachfolgers Seehofer zurückgewiesen, die Migration sei - Zitat - die "Mutter aller Probleme".

Rechtsgerichtete Protestbewegungen gebe es überall in Europa, und zwar schon vor der sogenannten Flüchtlingskrise, erklärte der CDU-Politiker. De Maizière verwies in diesem Zusammenhang auf Schweden, Italien, Frankreich und die Niederlande. - Kritik an Seehofer kam auch aus anderen Parteien.



Der CSU-Vorsitzende hatte die Migrationspolitik der Bundesregierung kritisiert und Verständnis für rechte Demonstrationen in Chemnitz signalisiert. Unterstützung erhielt er von der AfD. Der Vorsitzende Gauland sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Seehofer habe vollkommen recht.