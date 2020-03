Der türkische Präsident Erdogan wird in der kommenden Woche mit Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron über den Flüchtlingsstreit sprechen.

Das kündigte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu an. Das Treffen am 17. März soll demnach in Istanbul stattfinden. Erdogan sagte weiter, dass sein Land die Grenzen zur EU vorerst nicht wieder schließen werde.



Zuvor hatte der türkische Außenminister Cavusoglu gefordert, dass das Flüchtlingsabkommen seines Landes mit der Europäischen Union nachgebessert werden müsse. Er sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, man müsse die aktuellen Entwicklungen in Syrien berücksichtigen. Um das Flüchtlingsproblem zu lösen, sollten die Liberalisierung der EU-Visa und die Aktualisierung der Zollunion in einem Zuge umgesetzt werden.



Über den weiteren Umgang mit den Flüchtlingen hatte Erdogan gestern in Brüssel mit EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen gesprochen und weitere Beratungen vereinbart.