In Österreich hat das Bildungsministerium ein umstrittenes Flüchtlingsrollenspiel an einer Wiener Schule gestoppt und eine Untersuchung eingeleitet.

Es sei eine Grenze überschritten worden, sagte Bildungsminister Faßmann von der konservativen ÖVP zur Begründung. Schülerinnen und Schüler zu verängstigen, sei kein pädagogisches Konzept. Bei dem Rollenspiel seien die Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren an einem imaginären Grenzposten wie Flüchtlinge behandelt worden. Laut österreichischen Medien wurden die Schüler gezwungen, Bänder zu tragen, die sie als Asylbewerber auswiesen. Diese Erfahrung sollte ihnen offenbar zeigen, was Flüchtlinge bei der Asylsuche in Österreich zu erwarten haben.



Der Workshop sei von Schulen positiv aufgenommen worden, erklärte Regisseur Flo Staffelmayr, der das Projekt "Migration erleben" leitet. Die Kritik könne er nicht nachvollziehen. Die Reaktion des Ministeriums sei politisch motiviert.