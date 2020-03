Am griechischen Grenzort Kastanies haben erneut dutzende Migranten versucht, den Zaun zu überwinden.

Auf türkischer Seite zündeten sie Feuer an und schleuderten Brandsätze und Steine auf griechische Sicherheitskräfte. Diese setzten ihrerseits Tränengas und Wasserwerfer ein. Zum Einsatz kamen nach Angaben aus Militärkreisen außerdem große Hochdruck-Ventilatoren, die üblicherweise in Windkanälen für Fallschirmspringer eingesetzt werden. Sie seien auf Geländewagen montiert worden um Rauch und Tränengas zurück auf die andere Seite der Grenze zu blasen.



Der türkische Präsident Erdogan hatte Ende Februar eine einseitige Öffnung der EU-Außengrenze nach Griechenland für Migranten erklärt. Da sich Tausende auf den Weg machten, verstärkte die Regierung in Athen den Grenzschutz. Die EU unterstützt Griechenland, etwa mit Hilfsgeldern, Ausrüstung und Personal der Grenzschutzagentur Frontex.