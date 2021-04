Die EU-Kommission will mehr abgelehnte Asylbewerber dazu bewegen, freiwillig in ihre Herkunftsländer zurückzukehren.

Innenkommissarin Johannson teilte mit, bisher kehre nur ein Drittel der Betroffenen zurück - und davon nur 30 Prozent auch freiwillig. Um die Quote zu erhöhen, will die EU-Kommission nun stärker die Reintegration der Menschen in den Blick nehmen und den Posten eines Koordinators schaffen. So sollen die Betroffenen früher über die Möglichkeit einer freiwilligen Heimkehr beraten werden. Zudem soll die Grenzschutzagentur Frontex die EU-Mitgliedsstaaten stärker als bislang unterstützen.

