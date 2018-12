Die FDP fordert eine neue Debatte über so genannte sichere Herkunftsländer.

Die Bundesregierung plant bisher, Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien in diese Kategorie einstufen lassen. Die migrationspolitische Sprecherin der FDP, Teuteberg, regte an zu prüfen, ob außerdem Indien und Moldau bereits 2019 in die Liste aufgenommen werden können. Sie sagte der Zeitung "Die Welt", insgesamt gebe es rund 30 Länder, die in Frage kämen. Die große Koalition habe versprochen, weitere Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, wenn über mehrere Jahre hinweg weniger als fünf Prozent der Asylbewerber von dort in Deutschland anerkannt würden.



Teuteberg fügte hinzu, die Anerkennungsquote sei nur ein Indiz von mehreren. Nötig sei auch eine Überprüfung der Menschenrechtslage in den einzelnen Ländern.