Die französischen Behörden haben 116 Flüchtlinge aufgegriffen, die vergeblich versucht haben, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen.

53 von ihnen wurden nach offiziellen Angaben aus dem Meer gerettet, die übrigen wurden nach einem abgebrochenen Fluchtversuch an einem Strand in Wimereux gefunden. Die Zahl der Migranten, die von Frankreich aus versuchen, das Vereinigte Königreich zu erreichen, hat in den vergangenen Wochen zugenommen.



Im Mittelmeer sind die ersten von 350 Migranten vom deutschen Rettungsschiff "Sea-Watch 4" auf ein Quarantäneschiff vor der Küste Siziliens gebracht worden. Später sollen sie dort an Land gehen.