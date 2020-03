Die europäische Grenzschutzagentur Frontex will die von der EU-Kommission zugesagte Unterstützung für Griechenland in der kommenden Woche anlaufen lassen.

Eine Sprecherin erklärte, rund 100 Einsatzkräfte würden nach Evros in die Grenzregion zur Türkei verlegt. Auch in der Ägäis werde man Hilfe leisten und Hubschrauber sowie Schiffe schicken. Bis letztere vor Ort seien, könne es allerdings noch ein wenig dauern. Geklärt werden müsse zudem noch, welche Mitgliedsstaaten welche Ausrüstung beitragen. Hilfen zugesagt aber hätten alle, betonte Frontex. Hintergrund ist die Öffnung der türkischen Grenze zur EU durch Staatschef Erdogan. Dieser lässt inzwischen 1.000 zusätzliche Polizisten an die Grenze schicken. Sie sollen verhindern, dass Griechenland Migranten am Grenzfluss zurückdrängt.



In Deutschland erklärte SPD-Fraktionschef Mützenich, er erwarte bis Ende der Woche eine Einigung zur Aufnahme besonders schutzbedürftiger junger Flüchtlinge.