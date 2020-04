Im Mittelmeer zeichnet sich für das private betriebene deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit knapp 150 Migranten an Bord eine vorläufige Lösung ab.

Die Geretteten würden auf ein anderes Schiff verlegt und dort unter Quarantäne gestellt, teilte das italienische Verkehrsministerium in Rom mit. Die Küstenwache werde dabei Unterstützung leisten. Auf dem Schiff würden die Menschen dann von der Gesundheitsbehörde und dem Roten Kreuz untersucht. In einem Hafen allerdings könne dies wegen der Corona-Krise nicht erfolgen. Unklar blieb, wo die Migranten letztlich an Land gehen sollen. Italien sieht Deutschland als Flaggenstaat der "Alan Kurdi" in der Pflicht. Italien und Malta hatten in der vergangenen Woche erklärt, wegen der Pandemie blieben ihre Häfen bis auf Weiteres geschlossen.



Die privaten Seenotretter hatten die rund 150 Menschen vor der libyschen Küste von zwei Booten an Bord geholt.