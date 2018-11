Die Grenzübergänge zwischen Mexiko und den USA sind wieder geöffnet, nachdem US-amerikanische Sicherheitskräfte sie mehrere Stunden lang blockiert hatten.

Rund 500 Migranten, vornehmlich aus mittelamerikanischen Ländern, hatten im Norden Mexikos versucht, die Grenze zu den USA zu überwinden. Das mexikanische Innenministerium kündigte an, die Migranten, deren Identität festgestellt werden könne, umgehend auszuweisen. Mexiko ist es gesetzlich erlaubt, Menschen, die sich ohne Einreiseerlaubnis im Land befinden, abzuschieben.



Nach Angaben des Innenministeriums sind zur Zeit rund 8.200 Menschen aus Mittelamerika in sogenannten Migranten-Karawanen in Mexiko unterwegs. In der Grenzstadt Tijuana werden in einer Sportanlage derzeit fast 5.000 Migranten beherbergt. Sie stammen größtenteils aus Honduras, El Salvador und Guatemala und hoffen auf Asyl in den USA. Sie sind auf der Flucht vor Gewalt und Armut in ihren Heimatländern. Mexiko hat für Tijuana mittlerweile den humanitären Notstand ausgerufen.