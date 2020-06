Griechenland will die Zahl der in Flüchtlingslagern tätigen Nichtregierungsorganisationen reduzieren.

Wie das Ministerium für Migration und Asyl mitteilte, ist geplant, die Zahl der NGOs von derzeit 40 auf 18 zu verringern. Die Regierung hatte vor Kurzem erklärt, sie wolle den undurchsichtigen NGO-Sektor regulieren. Die Organisationen wurden aufgefordert, sich registrieren zu lassen. Die Frist dafür lief heute ab. In einem offenen Brief kritisierten zahlreiche Organisationen bürokratische Hindernisse im Registrierungsverfahren.



NGOs und das UNO-Flüchtlingshilfswerk kritisieren seit Langem die Migrationspolitik der griechischen Regierung. Auf den ägäischen Inseln sind viele Flüchtlingslager überfüllt, auf dem Festland fehlt es an Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber.