Der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi, sieht die Zusammenarbeit der Europäischen Union mit der libyschen Küstenwache kritisch.

Grandi sagte dem "Spiegel", neben der Küstenwache sei keine andere Institution in Libyen gestärkt worden. Das führe dazu, dass Migranten und Flüchtlinge in Internierungslagern landeten, sobald sie an Land gebracht würden. Die Bedingungen in den Lagern sind katastrophal.



Weiter beklagte Grandi, dass die Rechte von Flüchtlingen immer weiter beschnitten würden. Es bestehe die Gefahr, dass das Konzept des Flüchtlingsschutzes ganz verschwinde, weil fast überall auf der Welt Politiker Erfolg damit hätten, Flüchtlinge als Sicherheitsproblem wahrzunehmen. Europa habe aber eine Verantwortung, Flüchtlingen Schutz zu bieten.



Vor der libyschen Küste hat gestern ein Rettungsschiff der Organisation "SOS Méditerranée" mehr als 100 Menschen aus Seenot gerettet.