In den meisten Haushalten, in denen Menschen mit einem Migrationshintergrund leben, wird Deutsch gesprochen.

Zu diesem Ergebnis kommt das Statistische Bundesamt. Demnach sprechen die Menschen in 63 Prozent der Haushalte, in denen mindestens eine Person mit Migrationshintergrund lebt, Deutsch. In sieben Prozent dieser Haushalte ist Türkisch die überwiegend gesprochene Sprache. In fünf Prozent der Haushalte ist es Russisch, in jeweils drei Prozent Polnisch und Arabisch.



Ob in einem Haushalt Deutsch gesprochen wird, hängt den Angaben zufolge davon ab, ob nur einige oder alle Mitglieder einen Migrationshintergrund haben. Hat nur ein Teil der Menschen einen Migrationshintergrund, verständigt sich der gesamte Haushalt zu 95 Prozent überwiegend auf Deutsch. Besitzen jedoch alle einen Migrationshintergrund, sprechen nur noch 44 Prozent der Haushalte überwiegend Deutsch miteinander.



Ein Mensch hatte in der Erhebung dann einen Migrationshintergrund, wenn er selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.