Guatemalas Präsident Morales hat das Verfassungsgericht des Landes für eine Verschlechterung der Beziehungen zu den USA verantwortlich gemacht.

Hintergrund ist die Flucht vieler Guatemalteken in die Vereinigten Staaten. Die US-Regierung will das Land zu einem sicheren Drittstaat erklären und Morales war bereit, ein entsprechendes Abkommen zu unterzeichnen. Durch ein Urteil des Verfassungsgerichts wurde er jedoch daran gehindert. Deshalb droht US-Präsident Trump Guatemala jetzt mit Sonderzöllen, Überweisungsgebühren und generell mit einem "Bann".



Morales warf den Verfassungsrichtern vor, sich in die Außenpolitik Guatemalas einzumischen und persönliche politische Interessen zu verfolgen. Ihr Urteil gefährde die exzellenten Beziehungen zum Haupt-Wirtschaftspartner USA.



Aus Guatemala stammt ein Teil der Menschen, die versuchen, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Trump macht massiv Druck auf die Herkunftstaaten, um die Migrationsbewegung zu stoppen.