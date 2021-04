Migration in die USA

Die USA haben sich mit drei zentralamerikanischen Ländern auf eine vorübergehende Verstärkung des Grenzschutzes geeinigt.

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, wollen Mexiko, Guatemala und Honduras gemeinsam knapp 20.000 Soldaten an ihre Grenzen entsenden. Ziel der Aktion sei es, die Reise von Migranten zu erschweren.



Zuletzt hatte US-Präsident Biden den Polizeichef von Tucson in Arizona, Magnus, als neuen Leiter des amerikanischen Zoll- und Grenzschutzes nominiert. Damit entschied sich Biden für einen Kritiker der Einwanderungspolitik seines Amtsvorgängers Trump. Magnus' Verhältnis zu führenden Beamten der Behörde gilt deswegen als angespannt.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.