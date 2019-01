Die USA haben damit begonnen, zentralamerikanische Asylbewerber zurück nach Mexiko zu schicken.

Damit werde eine Anordnung von Präsident Trump umgesetzt, teilte die Botschaft der Vereinigten Staaten in Mexiko-Stadt mit. Über die Grenze eingereiste Asylbewerber sollen sich künftig für die Dauer ihres Verfahrens wieder außerhalb der USA aufhalten. Die Regierung in Washington argumentiert, 90 Prozent der Anträge würden abgelehnt, viele Asylbewerber aber würden während ihrer Verfahren untertauchen und gar nicht erst vor Gericht erscheinen. Mexiko kritisiert diese Vorgehensweise, erklärte sich aber aus humanitären Gründen bereit, zeitlich begrenzte Visa für in das Land zurück gebrachte Asylbewerber auszustellen.



Die meisten Migranten kommen aus von Gewalt und Armut geplagten Staaten wie Honduras, Guatemala und El Salvador. In die USA gelangen sie zumeist über die mexikanische Grenze.