Europäischen Sicherheitsbehörden ist es gelungen, eine internationale Schleuserbande zu zerschlagen.

Insgesamt wurden in Griechenland, Ungarn und Bulgarien 14 mutmaßliche Bandenmitglieder sowie 35 Fahrer von Schleuserautos festgenommen, wie die griechische Polizei in Athen mitteilte. Die Bande hatte demnach in den vergangenen Monaten mit Pkw mindestens 350 Migranten aus der Türkei nach Griechenland und von dort weiter nach Mitteleuropa gebracht. In der Regel waren die Fahrer selbst Migranten. Den Angaben zufolge kassierten die Schleuser allein für den griechischen Teil der Route mehr als 700 000 Euro. Auch die EU-Strafverfolgungsbehörde Europol sei an der umfangreichen Aktion beteiligt gewesen.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.