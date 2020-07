Nach der Ankunft weiterer Migranten und Flüchtlinge an den Küsten Süditaliens hat die italienische Regierung die Europäische Union um Hilfe gebeten.

Wie ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel mitteilte, traf ein entsprechendes Gesuch aus Rom ein, in dem eine Verteilung der Menschen auf andere EU-Staaten gefordert wird. Im Juli kamen bisher fast 5.280 Migranten in Italien an. Besonders betroffen ist die Mittelmeerinsel Lampedusa. Auf Sizilien sind die Aufnahmelager überbelegt. Aus zwei Flüchtlingsunterkünften sollen zuletzt Migranten geflohen sein.