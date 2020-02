Die italienische Regierung hat einem Rettungsschiff der Organisation "Open Arms" mit 363 Flüchtlingen an Bord gestattet, in Pozzallo auf Sizilien anzulegen.

Dort dürften die Insassen an Land gehen, teilte die Organisation auf Twitter mit. Das Schiff hatte die Migranten bei mehreren Rettungsaktionen geborgen. Die Menschen waren - den Angaben der Helfer zufolge - von Schleusern in Libyen mit Booten losgeschickt worden. Zuletzt hatte die Regierung in Rom mehreren Rettungsschiffen das Anlegen erlaubt, dafür jedoch die Bedingung genannt, dass andere EU-Länder einige der Flüchtlinge aufnehmen.