Die italienische Regierung hat das Migrantenlager im sizilianischen Mineo offiziell geschlossen.

Innenminister Salvini besuchte aus diesem Anlass die mittlerweile leeren Unterkünfte, in denen zwischendurch mehr als 4.000 Menschen gelebt hatten. Hintergrund der Entscheidung, das Zentrum in Mineo zu schließen, ist die sinkende Anzahl von Asylsuchenden. Kamen 2016 offiziellen Angaben zufolge noch mehr als 180.000 Migranten in Italien an, waren es in diesem Jahr bisher rund 3.000.



In Calais räumten die Ordnungskräfte die letzten Camps im Industriegebiet der nordfranzösischen Hafenstadt. Wie die Behörden mitteilten, lebten in den rund 250 Zelten noch 150 Menschen. Hilfsorganisationen sprechen von bis zu 450 Betroffenen. Die Präfektur von Pas-de-Calais erklärte, die Migranten hätten unter "extrem prekären" Bedingungen gelebt.