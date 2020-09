Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria will Italien 300 Geflüchtete von der griechischen Insel Lesbos aufnehmen.

Dies sei die erste italienische Antwort auf den Appell der Europäischen Union, teilte die katholische Gemeinschaft Sant‘Egidio in Rom mit. Für die Aufnahme hatte sich die katholische Kirche in Italien eingesetzt.



Vor zwei Wochen war das Lager Moria durch mehrere Feuer völlig zerstört worden. Mehr als 12.000 Menschen wurden obdachlos. Nach dem Brand hatte es Kritik an der fehlenden Bereitschaft vieler EU-Staaten gegeben, sich an der Aufnahme von Migranten zu beteiligen. Die Bundesregierung erklärte sich grundsätzlich bereit, Geflüchtete nach Deutschland zu bringen. Diese Entscheidung bezog sich allgemein auf Migranten, die sich auf mehreren griechischen Inseln befinden.

