Landespolitiker von Grünen, Linkspartei und SPD wollen sich dafür einsetzen, Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge in den Bundesländern zu ermöglichen.

In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, Bundesinnenminister Seehofer ignoriere und blockiere die seit Monaten bestehende Hilfsbereitschaft zahlreicher Kommunen und einer breiten Zivilgesellschaft. Auch eine europäische Lösung zur Sicherung der Menschenrechte sei nicht in Sicht. Die Bundesländer sollten deshalb auf dem Klageweg eigene Aufnahmeprogramme durchsetzen.



Unterzeichner der Erklärung sind nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur unter anderem der Berliner Landesvorstand der SPD, die Linksfraktion im Thüringer Landtag und der Landesvorstand der Grünen in Bremen. Auch Jugendverbände der Parteien schlossen sich an.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.