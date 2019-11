Der Grünen-Europapolitiker Marquardt wirft EU-Ländern vor, menschenunwürdige Lebensbedingungen für Migranten auf der sogenannten Balkanroute bewusst aufrecht zu erhalten.

Marquardt sagte der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, inzwischen könne man nicht mehr mit Verwaltungsversagen argumentieren. Die EU habe genügend Kompetenzen, um die unhaltbaren Zustände zu beenden. Aber auch im vierten Winter seit dem Jahr 2015 behalte man die Probleme lieber, um auf Geflüchtete abschreckend zu wirken. Das sei unwürdig für Europa.



Marquardt bezog sich unter anderem auf das Flüchtlingslager Vucjak in Bosnien. Mehrere hundert Menschen leben dort Berichten zufolge in nassen Zelten fast ohne jede Versorgung. Vertreter der EU haben die örtlichen Behörden wiederholt aufgefordert, das Lager zu schließen und die Menschen in geeigneten Einrichtungen unterzubringen.