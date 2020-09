Von Frankreich aus haben mehr als 400 Migranten in Booten Großbritannien erreicht.

Nach Angaben der Behörden sind das so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Die Menschen hätten in kleinen Booten den Ärmelkanal überquert, der an der engsten Stelle etwa 35 Kilometer breit ist. Die Fahrt gilt als gefährlich, weil dort viele große Schiffe unterwegs sind.



Neben gutem Wetter gelten verschärfte Kontrollen in den Häfen als Gründe für vermehrte Überfahrten. In diesem Jahr haben bisher mehr als 5.500 Menschen den Ärmelkanal überquert. 2019 waren es etwa 1.800.