US-Außenminister Pompeo hat mit seinem mexikanischen Kollegen Ebrard über ein Vorgehen gegen Migranten aus Mittelamerika beraten.

Ebrard sagte anschließend, Pompeo habe bei dem Treffen in Mexiko-Stadt anerkannt, dass man deutliche Fortschritte im Umgang mit den Einwanderern erzielt habe.



Washington hatte Mexiko mit Zöllen gedroht, wenn es nicht härter gegen Migranten durchgreife, die an der US-Grenze Asyl beantragen wollten. Mexiko hat seitdem die Kontrollen an seiner Süd- und Nordgrenze verstärkt und viele Menschen in ihre Heimat abgeschoben.