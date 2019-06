Der Streit zwischen Mexiko und den USA ist beigelegt.

Der mexikanische Außenminister Ebrard erklärte, seine Regierung werde umfangreiche Maßnahmen umsetzen, um die illegale Migration in die USA zu stoppen. US-Präsident Trump teilte mit, die für Montag angedrohten Strafzölle auf Produkte aus Mexiko würden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Trump hatte die Zölle als Druckmittel eingesetzt, um Mexiko zu einer stärkeren Grenzkontrolle zu zwingen.



Nun werden 6.000 Mitglieder der mexikanischen Nationalgarde an die Grenze zu Guatemala verlegt. Sie sollen verhindern, dass Migranten aus Mittelamerika via Mexiko in die USA kommen. Zudem erklärte sich die mexikanische Regierung bereit, Flüchtlinge an der Nordgrenze wieder aufzunehmen, solange deren Asylantrag von den US-Behörden bearbeitet wird. Darüber hinaus soll schärfer gegen Schlepperbanden vorgegangen und die Zahl der humanitären Visa verringert werden.



Die Vereinbarung sieht auch vor, dass sich die US-Regierung an einem Projekt beteiligt, mit dem die Wirtschaft in den Herkunftsländern Honduras, El Salvador und Guatemala gestärkt werden soll.