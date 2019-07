Mexiko und Honduras haben eine Kooperation vereinbart, die dazu beitragen soll, dass weniger Menschen ihre Heimat in Zentralamerika verlassen.

Mit Hilfsprojekten sollen in Honduras bis Dezember 20.000 Jobs entstehen, wie der mexikanische Außenminister Ebrard ankündigte. Präsident López Obrador und sein honduranischer Kollege Hernández unterzeichneten eine Absichtserklärung. Hernández rief reichere Länder zur Schaffung von wirtschaftlichen Chancen in Zentralamerika und Südmexiko auf. Auf diese Weise lasse sich die Migration mindern.



Immer mehr Menschen fliehen vor Armut und Gewalt aus Ländern wie Guatemala, Honduras und El Salvador über Mexiko in Richtung USA. US-Präsident Trump hat mit Strafmaßnahmen gedroht, sollten die Staaten in Mittelamerika nicht dagegen vorgehen.