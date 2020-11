Beim Untergang eines Bootes mit Flüchtlingen sind vor der Küste Libyens mindestens 74 Menschen ertrunken.

Das teilte die Internationale Organisation für Migration mit. An Bord des Bootes sollen demnach mehr als 120 Menschen gewesen sein, darunter auch Kinder.



47 Überlebende seien von der Küstenwache und Fischern an Land gebracht worden. Die Suche nach Opfern gehe weiter.



In Libyen herrscht seit fast zehn Jahren Bürgerkrieg. In dem Chaos hat sich das nordafrikanische Land zu einem der wichtigsten Transitgebiete für Migranten auf dem Weg nach Europa entwickelt.



Die Internationale Organisation für Migration erklärte, in der wachsenden Zahl der Toten im Mittelmeer drücke sich die Unfähigkeit der Staaten aus, entschieden zu handeln und dringend benötigte Such- und Rettungskapazitäten zu entsenden.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.