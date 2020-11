Spanien, Italien, Griechenland und Malta haben mehr Solidarität anderer EU-Länder bei der Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen gefordert.

In einem Schreiben an die EU-Kommission verlangen die vier Staaten einen gemeinsamen Mechanismus. Es sei nicht akzeptabel, dass jene Länder, wo die meisten Migranten zuerst europäischen Boden betreten würden, die gesamte Last trügen. Spanien, Italien, Griechenland und Malta reagierten damit auf die im September von der EU-Kommission vorgelegten Vorschläge für eine Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Dabei hatte Brüssel erstmals darauf verzichtet, sich sträubende Länder wie Ungarn und Polen außer in Ausnahmesituationen zur Aufnahme von Migranten und Flüchtlingen zu verpflichten.

