Der frühere österreichische Regierungschef und ÖVP-Vorsitzende Kurz hat den Einsatz von privaten Hilfsorganisationen im Mittelmeer kritisiert.

Er halte es für falsch, wenn sie als Seenotretter Menschen illegal nach Europa bringen, sagte Kurz der "Welt am Sonntag". Die Helfer weckten damit nur falsche Hoffnungen und lockten womöglich unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr.



Die Kapitänin der "Sea-Watch 3", Carola Rackete, forderte einen Kurswechsel der Bundesregierung. Diese könne mutig vorangehen und bis auf weiteres alle Menschen aufnehmen, die im Mittelmeer gerettet würden, sagte Rackete in einer Grußbotschaft anlässlich der gestrigen bundesweiten Solidaritätskundgebungen. Es handele sich derzeit lediglich um ein paar hundert oder tausend Menschen.



Italiens Innenminister Salvini wies derweil die Bitte von Bundesinnenminister Seehofer zurück, italienische Häfen für aus Seenot gerettete Flüchtlinge wieder zu öffnen.