Ungarns Ministerpräsident Orban hat die EU-skeptische Haltung seiner regierenden Fidezs-Partei bekräftigt.

In einer Rede zum Nationalfeiertag sagte er in Budapest, die anstehenden Europawahlen sollten ein Ende des - Zitat - "Alptraums der Vereinigten Staaten von Europa" einleiten. Er sei für starke Führer an der Spitze Europas ebenso wie für starke Nationalstaaten. Weiter erklärte Orban, sein Land habe eine "Invasion von Migranten" an den Südgrenzen aufgehalten und werde nun auch den Niedergang Europas aufhalten. Europa solle wieder den Europäern gehören.



Fidezs ist bislang Teil der konservativen Parteienfamilie EVP, zu der auch CDU und CSU gehören. Inzwischen fordern zahlreiche Mitgliedsparteien einen Ausschluss. Sie erachten Orbans Positionen für nicht mehr vereinbar mit ihren Werten. Für kommenden Mittwoch wird eine Entscheidung erwartet.