Angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen aus Venezuela verschärft Peru seine Einreisebestimmungen.

Wie das Außenministerium in Lima bekannt gab, gilt ab Mitte des Monats für Bürgerinnen und Bürger Venezuelas eine Visumspflicht. Das Visum muss im Heimatland beantragt werden und kann aus humanitären Gründen erteilt werden. Aufgrund der schweren wirtschaftlichen und politischen Krise in Venezuela sind viele Menschen geflohen, schätzungsweise 800.000 von ihnen nach Peru.



Bisher habe man die Venezolaner mit offenen Armen empfangen, von nun an werde man strenger sein, erklärte Präsident Vizcarra.