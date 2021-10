Eine Gruppe von Flüchtlingen hat nach Angaben des polnischen Grenzschutzes versucht, die Grenze zwischen Belarus und Polen zu überwinden.

Die seit mehreren Wochen an der Grenze festsitzenden Menschen versuchten nach Angaben von polnischen Sicherheitskräften, eine Barriere zu durchbrechen. Dabei kam es demnach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die Menschen wurden auf die andere Seite der Grenze zurückgedrängt. Seit August kommen vermehrt Flüchtlinge und Migranten in Deutschland an, die über Belarus in die EU gelangten. Die EU wirft dem belarussischen Präsidenten Lukaschenko vor, die Menschen absichtlich in sein Land zu holen und weiterzuschicken, um die EU im Konflikt um Sanktionen unter Druck zu setzen.



Bundesinnenminister Seehofer hatte Polen heute Unterstützung bei der Abwehr irregulärer Migration in Aussicht gestellt, etwa durch mehr Kräfte der Bundespolizei im gemeinsamen Grenzgebiet. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl protestierte gegen diese Haltung. Dies setze die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention außer Kraft.

