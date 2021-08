Polnische Soldaten haben an der Grenze zu Belarus mit dem Bau eines Zauns begonnen.

Mit der 2,50 Meter hohen Barriere aus Stacheldraht soll verhindert werden, dass weiterhin Flüchtlinge aus dem Nachbarland kommen. Zudem verdoppelte Polen die Anzahl der Soldaten an der östlichen Grenze auf 2.000. Vor allem Polen und Litauen haben in diesem Jahr einen starken Anstieg bei den illegalen Grenzübertritten von Belarus aus verzeichnet.



Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hatte unlängst Polen aufgefordert, eine Gruppe von Geflüchteten aus Nahost aufzunehmen. Die knapp 30 Menschen sitzen seit mehr als zwei Wochen an der Grenze zu Belarus fest - bewacht von belarussischen und polnischen Soldaten.

