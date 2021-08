Polen hat den Bau eines Grenzzauns zu Belarus angekündigt.

Damit soll verhindert werden, dass weiterhin Migranten illegal aus dem Nachbarland kommen. Polens Verteidigungsminister Blaszczak schrieb per Twitter, zudem würden die Grenztruppen aufgestockt.



Vor allem Polen und Litauen haben in diesem Jahr einen starken Anstieg bei den illegalen Grenzübertritten von Belarus aus verzeichnet. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, die Migranten etwa aus Afghanistan, Syrien und dem Irak als Antwort auf EU-Sanktionen zu missbrauchen.



Wegen des Streits kündigten Polen und die drei baltischen Staaten heute an, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einzuschalten. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, auch das Flüchtlings-Hilfswerk UNHCR sollte Schritte unternehmen und Belarus auffordern, seinen internationalen Verpflichtungen im Umgang mit Flüchtlingen nachzukommen.

