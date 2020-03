Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisiert die Lage von Migranten in Griechenland.

Auf Lesbos würden seit Tagen 500 Geflüchtete auf einem Kriegsschiff unter unmenschlichen und erniedrigenden Bedingungen festgehalten, sagte Geschäftsführer Burkhardt. Damit werde ihnen der Zugang zu einem Asylverfahren verwehrt. Unter den - Zitat - "Gefangenen" seien viele Familien mit kleinen Kindern. Ihnen drohe nun die Zurückschiebung in die Türkei, da Griechenland seit dem 1. März keine Asylanträge mehr zulasse. Weiter monierte Pro Asyl, dass durch Europa kein Sturm der Entrüstung gehe, obwohl Griechenland den Rechtsstaat außer Kraft setze.



Derweil werden auf dem Mittelmeer weniger Überfahrt-Versuche aus Libyen registriert. Kamen in Italien im Februar noch mehr als 1.200 Flüchtlinge an, waren es im März bislang lediglich 43. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit der Corona-Epidemie.