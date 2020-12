Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisiert eine für heute geplante Sammelabschiebung vom Flughafen Leipzig/Halle nach Afghanistan.

Es sei völlig unverantwortlich, während eines bundesweiten Lockdowns stur an hektischem Abschiebungsaktionismus festzuhalten, erklärte Pro Asyl-Geschäftsführer Burkhardt. In Afghanistan herrschten weiterhin lebensgefährliche Zustände. Der Flug der abgeschobenen Migranten nach Afghanistan dürfe daher nicht stattfinden, so Burkhardt. Bereits im November war die Abschiebung wegen der Corona-Pandemie von der afghanischen Regierung abgesagt worden. Sollte der Flug heute stattfinden, wäre es die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan seit März.



Unterdessen wird weiter über die Möglichkeit von Abschiebungen nach Syrien diskutiert, wie sie Bundesinnenminister Seehofer fordert. Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Stamp sagte dazu, er halte es für einen "groben Fehler", der Bevölkerung Rückführungen etwa von Schwerkriminellen in deren Heimat in Aussicht zu stellen. Der FDP-Politiker betonte in der "Rheinischen Post", damit gaukele man den Menschen nur etwas vor, was rechtlich und praktisch zum jetzigen Zeitpunkt aber unmöglich sei. Zwar wolle auch er in seinem Bundesland künftig jeden Einzelfall prüfen lassen, um nach Syrien und vergleichbare Länder abzuschieben, sobald dies wieder gerichtsfest möglich sei, versichterte Stamp. Solange in Syrien jedoch Staatschef Assad weiter an der Macht sei, sehe er kein Gericht in Deutschland, das einer Rückführung zustimmen würde.



Die Innenministerkonferenz hatte in der vergangenen Woche beschlossen, den pauschalen Abschiebestopp für Syrer zum Jahreswechsel auslaufen zu lassen. Stattdessen werden Ländern Prüfungen für jeden Einzelfall ermöglicht.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.