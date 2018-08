Deutschland und Griechenland haben ein Abkommen über die Rücknahme von Asylbewerbern ausgehandelt.

Das Bundesinnenministerium teilte mit, man habe sich geeinigt, es laufe aber noch ein abschließender Briefwechsel. Wie in dem bereits bestehenden Abkommen mit Spanien soll es um Asylbewerber gehen, die innerhalb der EU weitergereist sind. Wenn sie zuerst in Griechenland registriert wurden, sollen sie künftig binnen 48 Stunden dorthin zurückgebracht werden. Mit Italien sind die Verhandlungen über eine ähnliche Vereinbarung nach Angaben des Innenministeriums ebenfalls weit fortgeschritten.



Die Organisation Pro Asyl kritisierte, zu befürchten sei eine Umgehung geltenden Rechts mithilfe dieser Abkommen. In 48 Stunden könne kein rechtskonformes Verfahren nach den Dublin-Regeln durchgeführt werden, betonte Pro-Asyl-Geschäftsführer Burkhardt. Auch eine Kontrolle durch Gerichte wäre dann nicht mehr möglich.