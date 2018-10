Die marokkanische Marine hat nach eigenen Angaben mehrere Schlauchboote mit insgesamt mehr als 300 Migranten abgefangen.

Einige Boote seien auf dem Mittelmeer, andere auf dem Atlantik in Seenot geraten, sagte ein Militärsprecher der staatlichen Nachrichtenagentur MAP. Die Insassen seien in verschiedene marokkanische Häfen gebracht worden. Menschenrechtler berichten, zwei Menschen seien ums Leben gekommen, das Militär bestreitet dies. Marokko steht wegen seines Umgangs mit Migranten aus anderen afrikanischen Staaten seit längerem in der Kritik.