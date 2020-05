Bundesinnenminister Seehofer will die umstrittene Verteilung von Migranten innerhalb der Europäischen Union erneut auf die Tagesordnung setzen.

Der CSU-Politiker sagte dem BR-Fernsehen, Deutschland werde das Thema mit der Übernahme der Ratspräsidentschaft ab Juli angehen. Ziel sei es, jenen Ländern an der Außengrenze - also Griechenland, Italien, Spanien und Portugal - bei der Verteilung der Menschen zu helfen, die asylberechtigt seien. Wolle man Ordnung und Humanität miteinander verbinden, bleibe kein anderer Weg.



Seehofer betonte, auch wenn das Thema Flüchtlinge in Corona-Zeiten in den Hintergrund getreten sei, habe er selbst doch jeden Tag damit zu tun. So laufe etwa heute eine zweiwöchige Quarantäne für 150 Menschen auf einer Fähre in Italien ab. Doch außer Deutschland sei bisher kein Staat in Europa bereit, sich an einer Lösung zu beteiligen, erklärte der Bundesinnenminister weiter.