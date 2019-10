Bundesinnenminister Seehofer hat die Türkei für die Versorgung der syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge gelobt.

Die Leistung des Landes werde in die Welthistorie eingehen, sagte er bei einem Besuch in Ankara. Deutschland sei bereit, der Türkei, wo immer sie wolle, zu helfen. Ohne die Solidarität der Türkei wäre das "Migrationsproblem in unserer Region so nicht bewältigt worden". Migration sei eine der ganz großen Fragen unserer Zeit, die nur gemeinsam gelöst werden könne, führte der Bundesinnenminister aus.



Sein türkischer Amtskollege Soylu erklärte, die Türkei habe ihre Verpflichtungen erfüllt. Die EU müsse nun im Hinblick auf die zugesagte finanzielle Unterstützung ihren Teil tun. Zugleich warnt er vor möglichen neuen Fluchtbewegungen aus dem syrischen Kriegsgebiet um Idlib.

Türkei verlangt mehr Unterstützung

Seehofer wird auf seiner Türkei-Reise von EU-Migrationskommissar Avramopoulos begleitet. Im Mittelpunkt des Besuchs steht die weitere Umsetzung des EU-Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. Das Abkommen ist seit 2016 in Kraft und hat einen Rückgang der Flüchtlingszahlen auf den griechischen Ägäis-Inseln bewirkt. Der türkische Präsident Erdogan hatte mehrfach mehr Geld aus der EU eingefordert und damit gedroht, anderenfalls die Flüchtlinge in die Europäische Union weiterreisen zu lassen.