Bundesinnenminister Seehofer hat die Türkei für die Versorgung der syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge gelobt.

Die Leistung des Landes werde in die Welthistorie eingehen, sagte er bei einem Besuch in Ankara. Deutschland sei bereit, der Türkei, wo immer sie wolle, zu helfen. Seehofer betonte, ohne die Solidarität der Türkei wären die Probleme mit der Migration in unserer Region so nicht bewältigt worden. Der türkische Innenminister Soylu erklärte, die Türkei habe ihre Verpflichtungen erfüllt. Die EU müsse nun im Hinblick auf die zugesagte finanzielle Unterstützung ihren Teil tun.



Zuletzt sind die Zahlen der aus der Türkei weiter nach Griechenland reisenden Flüchtlinge wieder gestiegen. Die Affanglager auf mehreren griechischen Inselns sind überfüllt. Heute wird Seehofer zu Gesprächen mit Regierungspolitikern in Athen erwartet.