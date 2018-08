Bundespräsident Steinmeier hat Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit ausländischen Wurzeln verurteilt.

Ein permanenter Verdacht gegen Zugewanderte, egal wie lange sie schon in Deutschland lebten, sei verletzend nicht nur für den Einzelnen, sondern beschämend für unser Land, sagte Steinmeier in Berlin. Rassismus und Diskriminierung verletzten die Würde des Menschen und beschädigten die Demokratie, fügte er hinzu. Es gebe keine Bürger erster oder zweiter Klasse und keine Deutschen auf Bewährung.- Steinmeier

sprach im Schloss Bellevue in Berlin vor Bürgern, die er zu einer deutsch-türkischen Kaffeetafel eingeladen hatte.