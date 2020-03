Der türkische Präsident Erdogan hat die Küstenwache seines Landes angewiesen, Flüchtlinge und Migranten nicht mehr mit Booten durch die Ägäis nach Griechenland zu lassen. In einer Mitteilung der Küstenwache heißt es, der Staatschef habe illegale Überfahrten wegen der Risiken untersagt. Der Innenminister werde die Umsetzung überwachen.

Es gehe darum, lebensbedrohliche Gefahren durch Seereisen zu verhindern. Den griechischen Behörden wird in der Stellungnahme vorgeworfen, die Boote mit den Migranten in Gefahr zu bringen. Als Rücknahme der verkündeten einseitigen Öffnung der Grenzen zur EU für Flüchtlinge und andere Migranten wird dies nicht gewertet. Das "Prinzip der Nicht-Einmischung", wenn Migranten illegal das Land verlassen wollten, gelte weiter, heißt es in der Stellungnahme weiter. Diese Herangehensweise decke aber wegen der lebensbedrohliche Gefahr Seereisen nicht ab.

Erdogan und Merkel telefonieren

Erdogan telefonierte heute mit Bundeskanzlerin Merkel. Dabei betonte er nach Angaben des türkischen Präsidialamtes, dass der Flüchtlingspakt mit der Europäischen Union nicht funktioniere und überarbeitet werden müsse.



Nach Ansicht des griechischen Regierungschefs Mitsotakis ist der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei hinfällig. Wenn man ehrlich sei, müsse man sagen, dass die Vereinbarung tot sei, sagte Mitsotakis dem US-Fernsehsender CNN. Die Führung in Ankara habe entschieden, komplett gegen die Vereinbarung zu verstoßen. Das türkische Außenministerium erklärte wiederum am späten Abend, Europa benute die Migranten als politische Werkzeuge und lasse es zu, dass das Völkerrecht mit Füßen getreten werde.



An der türkisch-griechischen Grenze kam es erneut zu gewalttätigen Zwischenfällen. Griechische Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein, um Menschen am Überqueren der Grenze zu hindern.