Die Türkei verlegt 1.000 zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Griechenland.

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, handelt es sich um Spezialkräfte, die verhindern sollen, dass Griechenland Flüchtlinge am Grenzfluss Evros zurückdrängt. Dies habe der türkische Innenminister Soylu erklärt, heißt es. Seit Präsident Erdogan am Wochenende erklärt hatte, die türkische Grenze zur EU sei offen für Migranten und Flüchtlinge, ist die Lage an der Grenze eskaliert. Dort haben sich auf türkischer Seite Schätzungen zufolge mehr als 10.000 Menschen versammelt, um von dort aus nach Westeuropa zu kommen. Die EU unterstützt die griechischen Behörden, die dies verhindern wollen.



Bundesaußenminister Maas setzte sich für eine stärkere finanzielle Unterstützung auch der Türkei bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten ein. Er sagte vor dem Abflug nach Zagreb zu einem Treffen der EU-Außenminister, die Türkei sei weltweit das größte Aufnahmeland. Eine faire Lastenteilung sei auch im deutschen Interesse.