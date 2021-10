Brandenburgs Innenminister Stübgen lehnt Forderungen nach einer Schließung der deutsch-polnischen Grenze zur Eindämmung illegaler Einwanderung über Belarus ab.

Stübgen sagte im Deutschlandfunk, dies würde Kollateralschäden wie LKW-Rückstaus und große Beeinträchtigungen für Pendler mit sich bringen. Die Bundespolizei habe bereits zusätzliche Hundertschaften im Einsatz. Diese könnten ihre Kontrollmaßnahmen durchaus noch verstärken. Entscheidend aber seien Verhandlungen mit Belarus und Russland. Die Lösung der Flüchtlingskrise liege in Moskau, betonte der CDU-Politiker. Stübgen unterstützte zudem den Plan der Bundesregierung und anderer EU-Staaten, gegen Fluggesellschaften vorzugehen, die Menschen insbesondere aus arabischen und afrikanischen Staaten nach Minsk fliegen. Von dort lässt Präsident Lukaschenko die Migranten ungehindert über die polnische Grenze in die EU weiterreisen. Nach Angaben der Bundespolizei sind seit August auf der neuen Fluchtroute mehr als 4.300 Menschen unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist.

